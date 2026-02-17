Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit

Neue Kampagne soll das Bewusstsein schärfen

Für den „Tag der Batterie“ rückte auch Umweltminister Norbert Totschnig aus. „Die Abfallwirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz, es braucht aber auch die Mithilfe der Bevölkerung“, appelliert Totschnig. Im Frühjahr soll die Kampagne „Her mit Leer“ die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Dass allein damit die gewünschte Recycling-Quote von mehr als 70 Prozent erreicht werden kann, gilt als eher unwahrscheinlich.