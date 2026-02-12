Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täglich Brände

Abfallwirtschaft warnt vor „Brandstifter“ Lithium

Elektronik
12.02.2026 12:11
Betriebe aus der Abfall- und Recyclingwirtschaftsbranche berichten von bis zu sechs ...
Betriebe aus der Abfall- und Recyclingwirtschaftsbranche berichten von bis zu sechs Brandereignissen täglich.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Gefahr von im Restmüll entsorgten Lithium-Batterien und -Akkus ist seit Längerem bekannt. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) hat nun Bilanz über dadurch ausgelöste Großbrände in der Abfall- und Recyclingwirtschaft gezogen.

0 Kommentare

Demnach gab es 2025 insgesamt 36 größere Brandereignisse, 14 davon in Ostösterreich, neun weitere in Tirol und Vorarlberg, hieß es unter Berufung auf Medienberichte. Der VOEB forderte deshalb Gegenmaßnahmen. Denn laut Aussendung berichten Betriebe aus der Abfall- und Recyclingwirtschaftsbranche von bis zu sechs Brandereignissen täglich.

Die Hauptursache seien eben falsch entsorgte Lithiumbatterien und -akkus, die im Restmüll, im Gelben Sack oder in der Papiertonne entsorgt werden, wo sie sich bei Beschädigung entzünden können. Immerhin: Dank massiver Investitionen werden die allermeisten Brände schnell und sicher durch modernste Brandschutz- und Löschsysteme gelöscht.

Lesen Sie auch:
Ein defektes Tablet zerstörte eine Wohnung in Sollenau und forderte drei Verletzte.
Entsorger verzweifelt
Zu viele Brände: Kommt nun ein Pfand auf Akkus?
29.01.2025
Fachleute zeigen auf
Akkus im Haushalt: So brandgefährlich sind sie
26.08.2025

Erste Schritte gesetzt, doch noch viel zu tun
Lithiumbatterien finden sich in unzähligen Alltagsgegenständen wieder, vom Smartphone bis zur Einweg-E-Zigaretten – und die Brandgefahr beschränke sich dabei nicht nur auf die Abfallwirtschaft, betonte der VOEB.

Der Verband hielt in diesem Zusammenhang fest, dass vonseiten der Regierung erste Schritte gesetzt wurden, indem etwa das seit Jahren geforderte Verbot von Einweg-E-Zigaretten in Österreich Ende 2026 in Kraft treten soll. Zudem stellten sich EU-Mitgliedstaaten im Dezember hinter den von Österreich initiierten Prüfauftrag, ein EU-weites Pfandsystem für Geräte mit Lithiumbatterien zu untersuchen.

„Doch es bleibt noch viel zu tun“, stellte VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly fest. „Wir brauchen ein Anreizsystem für die Rückgabe von Lithiumbatterien, strengere Rücknahmepflichten im Handel und vor allem mehr Aufklärung der Bevölkerung.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.641 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.261 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
981 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
750 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Elektronik
Täglich Brände
Abfallwirtschaft warnt vor „Brandstifter“ Lithium
Blähungen auf der Spur
Smarte Unterhose misst Furz-Frequenz
Krone Plus Logo
HiFi-Kopfhörer
Grell OAE2: So „schräg“ klingt sonst keiner
Hilfe für Polizei
Mexiko setzt bei Fußball-WM auf Roboter-Hunde
Rahmenbedingungen
London: Neue Atomreaktoren sollen KI-Boom befeuern

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf