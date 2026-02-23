Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf

NEOS: „Nicht der einzige Fall“

Wie berichtet, hagelte es nach dem Bekanntwerden Kritik von ÖVP, FPÖ und NEOS. Die ÖVP forderte „lückenlose Aufklärung“. Die Freiheitlichen forderten überhaupt eine umfassende Durchleuchtung sämtlicher Postenvergaben in der Vorgängerregierung. „Dass bei dieser Besetzung ,sachfremde Motive‘ ausschlaggebend waren, wie auch die Gleichbehandlungskommission festgestellt hat, ist einfach nicht wegzuleugnen“, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Montag in einer Aussendung. Es handle sich um eine „unsägliche Praxis der Grünen“, die die Partei „zurecht immer kritisiere“, wenn sie in Opposition sei. Es sei „nicht der einzige Fall, in dem Gewessler wichtige und gut dotierte Jobs an Parteifreunde vergeben hat“.