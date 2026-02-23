Mutiger Passant jagt Täter, wird selbst zum Opfer

Kurzhantel als Waffe

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Bei der Martinstraße angekommen, kam es zum gleichen Zeitpunkt zu einem weiteren Angriff. Der 34-jährige Verdächtige soll auf einen weiteren Mann mit einer Kurzhantel eingeschlagen und ihm eine schwere Kopfverletzung zugefügt haben. Trauriges Detail: Der mutige Mann hatte den Tatverdächtigen kurz zuvor verfolgt, nachdem er den Angriff auf die Frau beobachtet hatte.