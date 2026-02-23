Mutiger Passant jagt Täter, wird selbst zum Opfer

Ein offenbar verwirrter Mann soll in der Nacht auf Sonntag in Wien-Währing mehrere Passanten angegriffen haben – unter anderem mit einer Kurzhantel. Streifenpolizisten hörten die Hilfeschreie einer Frau und eilten zu ihr. Ein mutiger Zeuge, der den Tatverdächtigen verfolgte, wurde dabei schwer verletzt.
Beamte nahmen in der Währinger Straße gegen 0.50 Uhr Hilfeschreie einer Frau in der Gentzgasse wahr und eilten ihr zu Hilfe. Vor Ort trafen sie eine stark aufgelöste Frau an, die laut eigenen Angaben von einem ihr unbekannten Mann plötzlich angegriffen und geschlagen worden war. Der mutmaßliche Angreifer ergriff anschließend die Flucht in Richtung Martinstraße, erklärte die verletzte Frau.
Kurzhantel als Waffe
Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Bei der Martinstraße angekommen, kam es zum gleichen Zeitpunkt zu einem weiteren Angriff. Der 34-jährige Verdächtige soll auf einen weiteren Mann mit einer Kurzhantel eingeschlagen und ihm eine schwere Kopfverletzung zugefügt haben. Trauriges Detail: Der mutige Mann hatte den Tatverdächtigen kurz zuvor verfolgt, nachdem er den Angriff auf die Frau beobachtet hatte.
Mann fühlt sich von Passanten „gestört“
Die Beamten konnten den mutmaßlichen Angreifer, der laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger verwirrt wirkte, noch in derselben Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Die alarmierte Berufsrettung übernahm die Versorgung der beiden verletzten Opfer. Der 29-jährige Zeuge wurde durch die Attacke mit der Kurzhantel schwer verletzt und wurde in einen Schockraum gebracht.
Der verdächtige Österreicher zeigte sich zu den Übergriffen geständig: Gegenüber der Polizei gab er an, sich von den beiden Opfern gestört gefühlt zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Einlieferung in eine Justizanstalt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.