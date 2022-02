Fünfmal teurer: Musk bringt „Starlink Premium“

Für Büros, Geschäfte und Super-Nutzer

Das Premium-Angebot richtet sich laut Starlink an kleine Büros mit zehn bis zwanzig Benutzern, Ladengeschäfte und „Super-User“, die dafür allerdings auch deutlich tiefer als bislang in ihre Taschen greifen müssen: In den USA kostet das superschnelle Satelliteninternet mit 500 Dollar pro Monat das Fünffache des bisherigen Standard-Angebots.