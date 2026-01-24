TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!

Den verbaut das Unternehmen nebst einigen Tablets in seinem XXL-Smartphone NXTPAPER 60 Ultra mit satten 7,2 Zoll Diagonale. „NXTPAPER“ ist dabei nicht nur der Name des Smartphones, sondern die Bezeichnung für den so noch in keinem Handy gesichteten Bildschirm, der im Gegensatz zu anderen Geräten nicht von spiegelndem, sondern speziell geätztem matten Schutzglas bedeckt ist. Das soll Reflexionen ausmerzen und richtet sich vor allem an Bücherwürmer, die gerne auf dem Smartphone News oder eBooks lesen. Für wen sich das Gerät sonst noch lohnt? Krone+ hat es getestet.