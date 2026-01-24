TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!

Smartphones werden sich immer ähnlicher – vorne fast nur Display, ein Loch für die Frontkamera, hinten ein ausladender Kamera-Buckel, dessen Design Kennern von Weitem den Hersteller verrät. Doch es gibt noch Innovationen – etwa beim chinesischen Hersteller TCL, der nun mit einem unorthodoxen matten Bildschirm auf Kundenfang geht.
Den verbaut das Unternehmen nebst einigen Tablets in seinem XXL-Smartphone NXTPAPER 60 Ultra mit satten 7,2 Zoll Diagonale. „NXTPAPER“ ist dabei nicht nur der Name des Smartphones, sondern die Bezeichnung für den so noch in keinem Handy gesichteten Bildschirm, der im Gegensatz zu anderen Geräten nicht von spiegelndem, sondern speziell geätztem matten Schutzglas bedeckt ist. Das soll Reflexionen ausmerzen und richtet sich vor allem an Bücherwürmer, die gerne auf dem Smartphone News oder eBooks lesen. Für wen sich das Gerät sonst noch lohnt? Krone+ hat es getestet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.