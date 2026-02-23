Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert

Dramatische Minuten in einer Wohnung im Wiener Bezirk Liesing: Eine 74-Jährige erlitt einen Herzstillstand, ihr Mann setzte einen Notruf ab. Was dann folgte, war eine absolut perfekte Rettungskette, ohne die die Seniorin vermutlich nicht mehr am Leben wäre.
Die Bezirksinspektoren Richard S. und Markus D. vom Stadtpolizeikommando Liesing führten am 16. Jänner gegen 20.20 Uhr ein Planquadrat durch, als plötzlich ein Funkspruch hereinkam: Reanimation in einer Wohnung im Bezirk.
Obwohl die beiden keinen Defibrillator dabeihatten, nahmen die Polizisten sofort den Einsatz an und rasten zu der Wohnung. Dort angekommen, trafen sie auf den verzweifelten Ehemann der 74-Jährigen, der gerade dabei war, laienhaft seine reglose Frau im Schlafzimmer wiederzubeleben.
Einsatzkräfte wechselten bei Reanimation ab
Die Polizisten übernahmen sofort die Reanimationsmaßnahmen und führten eine Herzdruckmassage durch. Als Nächstes trafen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien ein. Von nun an übernahmen die Polizisten und Feuerwehrleute abwechselnd die Herzdruckmassage.
Als die Rettungskräfte der Berufsrettung Wien ankamen, wurde zudem mit notfallmedizinischen Maßnahmen gestartet. Erst nach rund 20 Minuten kontinuierlicher Reanimation konnten Notfallsanitäter Martin M. und der diensthabende Notarzt wieder einen Puls bei der 74-Jährigen wahrnehmen.
Das engagierte Zusammenspiel aller Beteiligten leistete einen entscheidenden Beitrag zur Rettung der Frau.
Polizeisprecher Philipp Haßlinger
Anschließend wurde die Frau mit der Rettung ins AKH Wien gebracht, wo sie intensivmedizinisch versorgt wurde. In den nächsten Tagen darf die 74-Jährige das Krankenhaus voraussichtlich wieder verlassen.
