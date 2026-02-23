Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Perfekte Rettungskette

Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert

Wien
23.02.2026 13:18
Die 74-Jährige zusammen mit ihren Lebensrettern im AKH Wien
Die 74-Jährige zusammen mit ihren Lebensrettern im AKH Wien(Bild: LPD Wien/Gilbert Brandl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Minuten in einer Wohnung im Wiener Bezirk Liesing: Eine 74-Jährige erlitt einen Herzstillstand, ihr Mann setzte einen Notruf ab. Was dann folgte, war eine absolut perfekte Rettungskette, ohne die die Seniorin vermutlich nicht mehr am Leben wäre.

0 Kommentare

Die Bezirksinspektoren Richard S. und Markus D. vom Stadtpolizeikommando Liesing führten am 16. Jänner gegen 20.20 Uhr ein Planquadrat durch, als plötzlich ein Funkspruch hereinkam: Reanimation in einer Wohnung im Bezirk.

Obwohl die beiden keinen Defibrillator dabeihatten, nahmen die Polizisten sofort den Einsatz an und rasten zu der Wohnung. Dort angekommen, trafen sie auf den verzweifelten Ehemann der 74-Jährigen, der gerade dabei war, laienhaft seine reglose Frau im Schlafzimmer wiederzubeleben.

Einsatzkräfte wechselten bei Reanimation ab
Die Polizisten übernahmen sofort die Reanimationsmaßnahmen und führten eine Herzdruckmassage durch. Als Nächstes trafen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien ein. Von nun an übernahmen die Polizisten und Feuerwehrleute abwechselnd die Herzdruckmassage.

Als die Rettungskräfte der Berufsrettung Wien ankamen, wurde zudem mit notfallmedizinischen Maßnahmen gestartet. Erst nach rund 20 Minuten kontinuierlicher Reanimation konnten Notfallsanitäter Martin M. und der diensthabende Notarzt wieder einen Puls bei der 74-Jährigen wahrnehmen.

Zitat Icon

Das engagierte Zusammenspiel aller Beteiligten leistete einen entscheidenden Beitrag zur Rettung der Frau.

Polizeisprecher Philipp Haßlinger

Anschließend wurde die Frau mit der Rettung ins AKH Wien gebracht, wo sie intensivmedizinisch versorgt wurde. In den nächsten Tagen darf die 74-Jährige das Krankenhaus voraussichtlich wieder verlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.325 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
160.515 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.394 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3279 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
740 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Wien
Kinderoper an der Wien
„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug
Luxusauto nur gemietet
Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer
Perfekte Rettungskette
Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert
Neue Studie
Jede zweite Ärztin erlebt sexistische Kommentare
Frau schrie um Hilfe
Mutiger Passant jagt Täter, wird selbst zum Opfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf