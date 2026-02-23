Vorteilswelt
Passanten unter Schock

Explosion auf Spielplatz in Wien! Täter flüchtig

Wien
23.02.2026 13:14
Unbekannte Täter zerstörten eine am Spielplatz befindliche Holzpyramide durch den Einsatz eines ...
Unbekannte Täter zerstörten eine am Spielplatz befindliche Holzpyramide durch den Einsatz eines Sprengmittels.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Explosionsgeräusche Sonntagabend auf einem Spielplatz in Wien! Unbekannte Täter jagten eine hölzerne Spielplatz-Pyramide mit einem Sprengkörper in die Luft. Von den Tätern fehlt jede Spur – die Polizei ermittelt. 

Mehrere Anrainer wurden durch einen lauten Knall aus der Ruhe gerissen und alarmierten sofort die Polizei. Augenzeugen berichteten, dass sie unmittelbar nach der Explosion zwei junge Männer gesehen hätten, die in Richtung Reichsbrücke davonrannten.

Großfahndung ohne Erfolg
Eine umgehend eingeleitete Großfahndung im Nahbereich blieb jedoch ohne Erfolg – die Verdächtigen konnten entkommen.

Spezialisten mussten anrücken: Das sprengstoffkundige Organ (SKO) überprüfte gemeinsam mit einem Sprengstoffspürhund der Polizeidiensthunde-Einheit den Tatort. Zum Glück konnte rasch Entwarnung gegeben werden – es bestand keine weitere Gefahr. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Laut Wiener Polizei handelt es sich bei dem gezündeten Sprengkörper vermutlich um einen sogenannten Blitzknallkörper.

Die Ermittlungen hat nun das Landeskriminalamt Wien übernommen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Wien
23.02.2026 13:14
