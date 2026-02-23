Streit um kirchliche Trauerfeier für Mafia-Boss

„Können nicht über sein Verhältnis zu Gott urteilen“

Unterstützung hatte die Entscheidung zur kirchlichen Feier hingegen vom Bischof der Stadt Ivrea, Daniele Salera erhalten. Zu seiner Diözese gehört die Kleinstadt Chivasso. Man kenne die Taten des Verstorbenen, könne jedoch nicht über dessen inneres Verhältnis zu Gott in den letzten Momenten urteilen. Die Kirche unterscheide zwischen der äußeren Form des öffentlichen Lebens und dem inneren Gewissen. Man vertraue den Verstorbenen der Barmherzigkeit Gottes an, das letzte Urteil liege nicht beim Menschen.