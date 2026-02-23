„Das sind wehleidige und unsportliche Vorwürfe“
Kärntner sahen Rot
In der HLA-Meisterliga sind sie Schlusslicht, trotzdem zerlegten die Hollabrunner wie schon im Cup auch in der Meisterschaft Spitzenreiter Ferlach. Die Kärntner tobten über drei rote Karten, schimpften über Hari Pavlov. Die Niederösterreicher haben eine Antwort darauf...
Ein legendärer Handball-Abend in der Weinviertelarena. 700 entfesselte Fans, drei rote Karten und ein Held namens Hari Pavlov. Hollabrunn, Schlusslicht in der HLA-Meisterliga, bestätigte wieder einmal seinen Ruf als Riesentöter.
