Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer

Club-Abend eskalierte völlig

„Ich hab' ein paar Schläge rübergehaut. Es war ein schwachsinniges Verhalten“, gibt der angeklagte 22-Jährige zu. An dem Abend wollte er eigentlich seinen Schulabschluss als diplomierter Sportlehrer feiern – es floss reichlich Alkohol. „Wir wollten Spaß haben, aber der Abend lief schief“, sagt sein mitangeklagter Freund. Die beiden hatten eigentlich vor, den Club im Prater zu besuchen. „Wenn ich jetzt zurückdenke, in welchem Zustand wir waren, hätte ich uns auch nicht reingelassen“, sagt der Absolvent.