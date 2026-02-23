Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer

Ein 22-Jähriger wollte eigentlich seinen Schulabschluss als diplomierter Sportlehrer feiern. Vor einem Wiener Szene-Club kamen er und sein Freund, sie teilen sich jetzt die Anklagebank im Landl, aber auf eine andere, fatale Idee: Die zwei jungen Männer wollten einen Lamborghini-Fahrer ausrauben – Geld hatte der aber gar keins …
Das sieht man in Wien nicht alle Tage – einen Lamborghini Huracán. Ein Auto, mit dem wohl die meisten einen gewissen Wohlstand verbinden würden. Und nicht anders ging es zwei jungen Männern, die die Luxuskarosse vor dem Wiener Szeneclub VIEiPEE entdeckten. Jetzt sitzen sie im Landl auf der Anklagebank.
„Der hat sicher Geld“
Die Staatsanwältin blickt auf den 14. Dezember letzten Jahres zurück: „Nachdem das Opfer mit diesem hochpreisigen Auto unterwegs war, dachten die Angeklagten, der hat sicher Geld.“ Da hätten die zwei Freunde den Beschluss gefasst, den Fahrer des Lamborghini auszurauben.
Club-Abend eskalierte völlig
„Ich hab' ein paar Schläge rübergehaut. Es war ein schwachsinniges Verhalten“, gibt der angeklagte 22-Jährige zu. An dem Abend wollte er eigentlich seinen Schulabschluss als diplomierter Sportlehrer feiern – es floss reichlich Alkohol. „Wir wollten Spaß haben, aber der Abend lief schief“, sagt sein mitangeklagter Freund. Die beiden hatten eigentlich vor, den Club im Prater zu besuchen. „Wenn ich jetzt zurückdenke, in welchem Zustand wir waren, hätte ich uns auch nicht reingelassen“, sagt der Absolvent.
Mein Mandant hat 2,6 Promille gehabt. Als Nüchterner fällt ihm so ein Blödsinn nicht ein.
Anwalt Normann Hofstätter verteidigt den diplomierten Sportlehrer
Bild: Richter Anja
Warum man letztlich die Luxuskarosse ins Visier nahm, kann keiner der jungen Männer mehr sagen. Sie rissen die Autotüren auf, fingen an, auf den Fahrer einzuschlagen. „Gib uns dein Geld oder wir bringen dich um“, hätten die Angeklagten gedroht. Nur da war der Haken: Der hochpreisige Lamborghini war nur gemietet – der 20-jährige Fahrer hatte gar kein Geld.
20-Jährigem das Jochbein gebrochen
Im Landl entschuldigt sich der Sportlehrer bei dem Opfer, das ein gebrochenes Jochbein davontrug: „Ich schäme mich so, Bro. Du hast das nicht verdient.“ Eigentlich arbeitet er mit Kindern in einem Fußballverein: „Ich hab‘ ihnen beigebracht, wie man sich als Sportler verhält“, sagt der 22-jährige Wiener. „Das hab‘ ich leider nicht gemacht.“
Die Konsequenzen müssen er und sein Freund nun tragen: 21 Monate teilbedingt, davon sieben in Haft für den diplomierten Sportlehrer. Und 24 Monate teilbedingt, davon acht fest für den 23-Jährigen – er hat bereits eine Vorstrafe. Beide nehmen die Urteile an. „Diese schwachsinnige Tat hat beinahe mein Leben zerstört“, resümiert der Kindertrainer.
