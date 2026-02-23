„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug

Frau Holle will nicht mehr. Ständig beschweren sich die Menschen über das Wetter. Nichts ist ihnen recht. Und dann greifen sie auch noch selbst ein in die Wettermaschine, heizen fleißig den Klimawandel an und bringen die fein abgestimmte Dramaturgie der Natur durcheinander. Frau Holle schmeißt hin, ihre Assistenten, der Pech-Andi und der Gold-Andi, übernehmen – und bringen noch einmal ordentlich Chaos ins Wettergeschehen.