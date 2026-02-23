„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug

Das Theater an der Wien verpackt das Thema Klimawandel mit Märchenfiguren in eine kurzweilige Kinderoper – durchaus effektvoll und mit Humor, aber auch mit dramaturgischen Schwächen.
Frau Holle will nicht mehr. Ständig beschweren sich die Menschen über das Wetter. Nichts ist ihnen recht. Und dann greifen sie auch noch selbst ein in die Wettermaschine, heizen fleißig den Klimawandel an und bringen die fein abgestimmte Dramaturgie der Natur durcheinander. Frau Holle schmeißt hin, ihre Assistenten, der Pech-Andi und der Gold-Andi, übernehmen – und bringen noch einmal ordentlich Chaos ins Wettergeschehen.
Ein aktuelles Thema, Figuren, die aus der Märchenwelt der Gebrüder Grimm entlehnt sind: Das Theater an der Wien knüpft aus diesen Zutaten eine Kinderoper (ab sechs Jahren) für eine Sängerin und zwei agierende Instrumentalisten. Musikalisch ist das Stück durchaus raffiniert gebaut. Ein Klarinettist (Manuel Ernst) und ein Pianist (am Hammerklavier: Alexander Gergelyfi) spielen die Sprechrollen der beiden Assistenten mit viel Witz und Hingabe und bilden das effektvolle Mini-Orchester.
Für Opernsound ist Frau Holle (pointiert, aber wenig wortdeutlich: Mezzosopranistin Tatiana Kuryatnikova) zuständig. Ohne Orchesterklang sind ihre gesungenen Wutausbrüche und Wettertiraden ein dramatischer Fremdkörper in dieser sonst sehr stimmigen Musiktheaterwelt.
Detailverliebtes Wetter-Labor
Catharina von Bülow hat die Szenen mit viel Nebel und Wind, Blitz und Donner in der detailverliebten Wetterlabor-Bühne von Anna Kreinecker inszeniert. Doch an der einstündigen Produktion bleibt auch vieles dramaturgisch unschlüssig – wie etwa die stilisierten Barock-Kostüme der Figuren oder das Finale mit einem losen wie banalen Wir-sind-alle-verantwortlich-Traum.
Die Zielgruppe an Volksschülern erfreut sich bei dieser Produktion an flottem Slapstick und vielfältigen Theatereffekten, sitzt ob der räumlichen Nähe fast mitten im Stück und erlebt Oper ganz hautnah. Die Zwischenrufe der sehr aktiven kleinen Besucher („Wir wollen eine Zuckerwatten-Maschine!“) und dramaturgischen Hinweise („Du musst die Maschine erst einstecken!“) erweisen sich dennoch als der witzigste Teil dieser etwas gewollten Produktion, die im Sommer auch bei den Salzburger Festspielen zu sehen sein wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.