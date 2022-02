40 Starlink-Satelliten bei Sonnensturm geschrottet

Satelliten waren noch nicht im finalen Orbit

Für die Bevölkerung am Boden bestehe dabei keine Gefahr, beruhigt SpaceX. Starlink-Satelliten sind so kompakt, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre restlos verglühen. Im konkreten Fall traf der Sonnensturm die Satelliten in einem niedrigen Orbit von etwa 210 Kilometern Höhe, wo die neu ausgesetzten Satelliten auf Funktion geprüft werden sollten, bevor sie in ihren finalen Orbit in über 500 Kilometern Höhe aufsteigen.