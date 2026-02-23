Würden Sie Mexiko- und USA-Reisen antreten?

Die USA ist für viele eine beliebte Reisedestination. Auch Mexiko hat einige attraktive Urlaubsorte zu bieten. Die Sicherheitslage hat sich durch Drogenkartelle und ICE-Beamte in diesen Ländern allerdings stark verschlechtert. Wie steht die „Krone“-Community zu dieser Thematik? Würden Sie sich eine geplante Reise trotz der derzeitigen Lage nicht entgehen lassen?