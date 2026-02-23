Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Würden Sie Mexiko- und USA-Reisen antreten?

Forum
23.02.2026 14:00
Bei der Einreisebehörde wird das Gefahrenpotenzial der Touristen geprüft – aber wie gefährlich ...
Bei der Einreisebehörde wird das Gefahrenpotenzial der Touristen geprüft – aber wie gefährlich wird die Reise für den Touristen selbst?(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die USA ist für viele eine beliebte Reisedestination. Auch Mexiko hat einige attraktive Urlaubsorte zu bieten. Die Sicherheitslage hat sich durch Drogenkartelle und ICE-Beamte in diesen Ländern allerdings stark verschlechtert. Wie steht die „Krone“-Community zu dieser Thematik? Würden Sie sich eine geplante Reise trotz der derzeitigen Lage nicht entgehen lassen?

0 Kommentare

Gerade Fußballfans, die sich bereits ihre kostspieligen Tickets für die WM gesichert haben, müssen sich nun überlegen, ob sie trotz der aktuellen Sicherheitslage die Reise antreten werden.

Nachdem Mexikos mächtigster Drogenboss bei einem Militäreinsatz getötet wurde, entfachte ein richtiges Gewaltinferno im Land – auch an beliebten Urlaubsorten. Das Kartell verschont dabei auch Touristen nicht. In Mexiko-Stadt, Guadalupe und Zapopan werden insgesamt zehn WM-Spiele ausgetragen und ziehen damit Fußballfans aus aller Welt an.

Auch Reisen in die USA könnten aufgrund der sich häufenden Meldungen von Übergriffen durch ICE-Beamte nur mit mulmigen Gefühl möglich sein. Das betrifft auch die Fans, die die 78 WM-Spiele in elf unterschiedlichen Spielstätten, quer in den USA verteilt, live miterleben wollen. 

Wie stehen Sie zu diesem Thema? Würden Sie derzeit eine geplante Reise in die betroffenen Gebiete absagen? Welche Vorkehrungen treffen Sie, um Ihr eigenes Sicherheitsgefühl auf Reisen zu bessern? Oder lässt Sie die Nachrichtenlagen kalt und haben keine Bedenken? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

Forum
23.02.2026 14:00
