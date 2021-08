Russische Rakete brachte OneWeb-Satelliten ins All

Eine russische Sojus-Trägerrakete mit 34 Satelliten für schnelles Internet an Bord ist vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Republik Kasachstan gestartet. Das teilte der Raketenbetreiber Arianespace mit Sitz in Evry nahe Paris am Sonntag mit. Ziel der Mission ist es, die Satelliten-Flotte des britischen Kommunikationsunternehmens OneWeb auf 288 zu verstärken.