Diese Athletin sorgte für olympische Wow-Momente!

Für ganz vorne mag es für ihre Teamkollegin Sarah Blizzard und sie im olympischen Zweierbob-Bewerb nicht gereicht haben, zu ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte hat Desi Johnson die Winterspiele von Mailand und Cortina dennoch gemacht! Denn mit ihren Social-Media-Postings sorgte die 24-jährige Australierin für den einen oder anderen Wow-Moment – aktuell hält sie bei 1,3 Millionen Followern, Tendenz steigend ...
Freilich: Ihren Künsten als Anschieberin im von Blizzard gesteuerten Bob ist diese große Follower-Zahl nicht geschuldet.
Luft nach oben in Sachen Erfolg
Mit Platz 21 gibt’s in Sachen Erfolg für dieses Duo durchaus noch Luft nach oben.
Seit Längerem bringt Johnson Ernährungstipps und „Beweise“ ihrer beeindruckenden Fitness unter die Leute.
Und wer 140 Kilogramm mehr oder weniger problemlos heben kann, der ist wohl auch als Anschieberin in einem Bob nicht ganz falsch …
Konkret bei Olympia wurde allein ein Instagram-Video von Johnson, das sie bei ihrer Morgen-Routine vor dem Badezimmer-Spiegel zeigt, über 106.000-mal mit einem Like versehen ...
