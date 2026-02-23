Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurvenreich und topfit

Diese Athletin sorgte für olympische Wow-Momente!

Olympia
23.02.2026 14:35
(Bild: www.instagram.com/desijohnsonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für ganz vorne mag es für ihre Teamkollegin Sarah Blizzard und sie im olympischen Zweierbob-Bewerb nicht gereicht haben, zu ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte hat Desi Johnson die Winterspiele von Mailand und Cortina dennoch gemacht! Denn mit ihren Social-Media-Postings sorgte die 24-jährige Australierin für den einen oder anderen Wow-Moment – aktuell hält sie bei 1,3 Millionen Followern, Tendenz steigend ...

0 Kommentare

Freilich: Ihren Künsten als Anschieberin im von Blizzard gesteuerten Bob ist diese große Follower-Zahl nicht geschuldet.

Luft nach oben in Sachen Erfolg 
Mit Platz 21 gibt’s in Sachen Erfolg für dieses Duo durchaus noch Luft nach oben.

Seit Längerem bringt Johnson Ernährungstipps und „Beweise“ ihrer beeindruckenden Fitness unter die Leute.

Und wer 140 Kilogramm mehr oder weniger problemlos heben kann, der ist wohl auch als Anschieberin in einem Bob nicht ganz falsch …

Konkret bei Olympia wurde allein ein Instagram-Video von Johnson, das sie bei ihrer Morgen-Routine vor dem Badezimmer-Spiegel zeigt, über 106.000-mal mit einem Like versehen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
23.02.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Olympia
6,14 Mio. Zuschauer
ORF bejubelt meistgesehene Spiele der Geschichte!
Kompartmentsyndrom
Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!
Kurvenreich und topfit
Diese Athletin sorgte für olympische Wow-Momente!
Nach Olympia-Triumph:
„Hab aufs Eis geschaut und da meine Zähne gesehen“
Olympia-Studio
Zwei Wochen, 18 Medaille – Das war Olympia 2026!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf