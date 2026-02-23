Diese Athletin sorgte für olympische Wow-Momente!

Für ganz vorne mag es für ihre Teamkollegin Sarah Blizzard und sie im olympischen Zweierbob-Bewerb nicht gereicht haben, zu ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte hat Desi Johnson die Winterspiele von Mailand und Cortina dennoch gemacht! Denn mit ihren Social-Media-Postings sorgte die 24-jährige Australierin für den einen oder anderen Wow-Moment – aktuell hält sie bei 1,3 Millionen Followern, Tendenz steigend ...