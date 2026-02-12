Vorteilswelt
Blähungen auf der Spur

Smarte Unterhose misst Furz-Frequenz

Elektronik
12.02.2026 10:00
Übermäßige Gasbildung im Verdauungstrakt ließ sich bisher kaum präzise messen.
Übermäßige Gasbildung im Verdauungstrakt ließ sich bisher kaum präzise messen.(Bild: eddows - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie oft hat ein Mensch täglich Blähungen? Eine US-Studie liefert darüber erstmals genaue Zahlen – dank einer „smarten Unterhose“. 

Darin misst ein kleines Gerät, das an einer normalen Unterhose befestigt wird, mithilfe eines Sensors präzise die Gasabgänge im Alltag. Das Team um den Darmbiologen Brantley Hall will damit ein Problem lösen, das Mediziner seit Jahrzehnten beschäftigt: Übermäßige Gasbildung im Verdauungstrakt ließ sich bisher kaum präzise messen.

Frühere Studien zur Häufigkeit zum Abgehen von Darmgasen – im Fachjargon Flatulieren genannt – basierten häufig auf Selbstauskünften und übersahen insbesondere nächtliche Ereignisse.

Der speziell entwickelte Sensor misst Wasserstoff, der ausschließlich von Darmbakterien produziert wird. Er gilt als Marker für die Aktivität des Mikrobioms, wie das Team im Fachblatt „Biosensors and Bioelectronics“ schreibt.

Die smarte Unterhose verfügt über zwei Hauptsensoren für die Gasmessung sowie Temperatur-, ...
Die smarte Unterhose verfügt über zwei Hauptsensoren für die Gasmessung sowie Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensoren, um zu erfassen, wann das Gerät getragen wird.(Bild: doi.org/10.1016/j.biosx.2025.100699)

Bis zu 59 Winde am Tag
Der eigentliche Zweck geht aber über die reine Neugierde hinaus: Bisher blieb weitgehend unklar, wie schnell Darmbakterien auf bestimmte Nahrung reagieren. Die smarte Unterhose soll diese Prozesse erstmals im Alltag messbar machen – und damit neue Einblicke in die Arbeit des Mikrobioms bei der Verdauung liefern.

  Erste Ergebnisse der Studie an 19 Menschen zeigen: Gesunde Erwachsene produzieren im Schnitt 32 Gasabgänge pro Tag – grob doppelt so viele wie bisher in der Fachliteratur angenommen. Die Spannweite reichte in der Studie von vier bis 59 Ereignissen täglich.

Um eine verlässliche Datenbasis zu schaffen, will das Forschungsteam das Projekt „Human Flatus Atlas“ (auf Deutsch etwa: „Atlas menschlicher Blähungen“) starten. Hunderte Erwachsene in den USA sollen teilnehmen, um mithilfe des speziellen Sensors typische Muster der Darmgas-Produktion systematisch zu erfassen.

