Smarte Unterhose misst Furz-Frequenz

Bis zu 59 Winde am Tag

Der eigentliche Zweck geht aber über die reine Neugierde hinaus: Bisher blieb weitgehend unklar, wie schnell Darmbakterien auf bestimmte Nahrung reagieren. Die smarte Unterhose soll diese Prozesse erstmals im Alltag messbar machen – und damit neue Einblicke in die Arbeit des Mikrobioms bei der Verdauung liefern.