Gutachten: Festspielausbau ist welterbeverträglich

Für den kaufmännischen Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, ist das Ergebnis keine Überraschung. „Wir haben von Anfang mit Experten zusammengearbeitet, um nicht irgendwo falsch abzubiegen und das Welterbe zu gefährden.“ Dass es Umbauten braucht, ist für ihn klar. Rein arbeitschutzrechtlich führe kein Weg daran vorbei. Wenn es den Umbau nicht gibt, werde es auch keine Festspiele mehr in Salzburg geben.