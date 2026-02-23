Vorteilswelt
Unabhängig geprüft

Gutachten: Festspielausbau ist welterbeverträglich

Salzburg
23.02.2026 14:00
Die Festspiele sind für Salzburg wichtig.
Die Festspiele sind für Salzburg wichtig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die geplante Erweiterung der Festspielhäuser in der Salzburger Altstadt ist auch auf Bezug des UNESCO-Welterbes durchaus heikel. Deshalb hat die Stadt Salzburg eine unabhängige Welterbe-Veträglichkeitsprüfung beauftragt. Das Ergebnis zeigt klar, dass das derzeitige Projekt kein Problem darstellt. Einzig der neue Tunnel vom Neutor aus wurde leicht negativ bewertet.

Die endgültige Entscheidung, ob das Projekt tatsächlich verträglich ist, fällt beim Zusammentreffen der UNESCO-Kommission mit Juli in Südkorea. Auch Vertreter aus Salzburg werden dabei sein, um etwaige Fragen vor Ort klären zu können. „Wir sind als Stadt stolz auf das Welterbe“, sagt Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) und fügt hinzu: „Darum wird auch jede größere Veränderung sorgfältig geprüft“.

Interessant: „Auch die Festspiele selbst sind ein Attribut für das Welterbe“, erklärt Michael Schimak, der das Gutachten erstellt hat. Weitere Aspekte sind natürlich das Stadtbild und die Skyline, der Mönchsberg, das Neutor und der Baubestand der Festspielhäuser. Wenn es also keine Festspiele mehr geben würde, gäbe es auch kein Welterbe mehr.

Für den kaufmännischen Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, ist das Ergebnis keine Überraschung. „Wir haben von Anfang mit Experten zusammengearbeitet, um nicht irgendwo falsch abzubiegen und das Welterbe zu gefährden.“ Dass es Umbauten braucht, ist für ihn klar. Rein arbeitschutzrechtlich führe kein Weg daran vorbei. Wenn es den Umbau nicht gibt, werde es auch keine Festspiele mehr in Salzburg geben. 

Wie es weiter geht
Im Sommer entscheidet die UNESCO über die Salzburger Pläne, Probleme werden aber von den Verantwortlichen keine erwartet. Im Herbst soll mit dem Bau der Kavernen im Mönchsberg begonnen werden, 2027 dann der Bau des Werkstättengebäudes, das im Rahmen einer Redimensionierung um ein Stockwerk verringert wurde.

Salzburg
23.02.2026 14:00
Salzburg

