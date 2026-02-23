Bergretter gefragt: Großeinsatz kostet 10.000 Euro

Ohne sie wären viele Wanderer, Kletterer oder Tourengeher in der Not hilflos: die ehrenamtlichen Helfer der Bergrettung. Im vergangenen Jahr rückten sie in der Steiermark zu 2156 Einsätzen aus, dabei wurden 1794 Personen gerettet. Man musste auch 30 Tote vermelden. Seit Jahresbeginn waren es 931 Einsätze, allein in den Semesterferien 356. „Die letzten vier Jahre stieg die Zahl der Einsätze jährlich. Viele Ressourcen erfordern Einsätze nach Lawinenabgängen und Suchaktionen im unwegsamen und alpinen Gelände“, sagt Pressesprecher Enrico Radaelli.