Gewaltausbruch sorgt für Bedenken vor WM in Mexiko

„Internationale Alarmglocken schrillen“

Nachdem zuletzt noch die Situation bei Co-Gastgeber USA mit dem heftigen Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten für Empörung und Boykott-Aufrufe gesorgt hatte, rückt nun Mexiko in den Fokus. „Die Lage lässt die internationalen Alarmglocken schrillen, besonders in Bezug auf die Sicherheit der Besucher und die Organisation in einem der Hauptaustragungsorte des Turniers“, schrieb die Zeitung „AS Mexico“. Das dritte WM-Austragungsland ist Kanada.