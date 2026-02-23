Er stach DiCaprio aus! Wer ist Robert Aramayo?

Vom „Game of Thrones“-Jüngling zum BAFTA-Doppelsieger

Aramayo startete seine Karriere mit einem ikonischen Auftritt in „Game of Thrones“, wo er den jungen Ned Stark verkörperte. Später wurde er als Elben‑Held Elrond in Amazons Mega‑Serie „Die Ringe der Macht“ weltweit bekannt. Doch nun zeigt er, dass er weit mehr kann als Fantasy.