Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten

Das Kartenspiel „Solitaire“ ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil des Microsoft-Betriebssystems Windows. So schaurig wie in „Forbidden Solitaire“, von dem soeben eine Gratis-Demo auf Steam veröffentlicht wurde, hat man den Zeitvertreib aber noch nicht erlebt.
„Forbidden Solitaire“ verspricht, das Spielprinzip des Kartenspiel-Klassikers mit einer gehörigen Portion Horror zu vermischen – mit gruseligen Zwischensequenzen, düsterer Farbgebung und einem Horror-Game angemessenen Soundeffekten.
Im Trailer rühren die Entwickler die Werbetrommel für die soeben auf Steam veröffentlichte Demo. Gameplay ist darin allerdings wenig zu sehen, der Clip dient offenbar vorrangig dazu, einen Hype zu generieren.
Screenshots auf Steam zeigen aber: Spielerisch bleibt auch „Forbidden Solitaire“ ein relativ klassisches „Solitaire“-Kartenspiel, allerdings mit diversen unkonventionellen Spielmodi und dem unverbrauchten Horror-Thema um eine verfluchte CD-ROM des Jahres 1995.
Erfahrung mit dem Genre scheinen die Entwickler von Grey Alien Games jedenfalls zu haben – sie haben auch schon „Solitaire“-Games mit Adeligen- oder Atlantis-Thema entwickelt. Das fertige Spiel soll noch im ersten Quartal 2026 erscheinen. Der Preis wurde noch nicht verraten.
