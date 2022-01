T-Mobile USA kündigt ungeimpften Mitarbeitern

Wie Reuters unter Berufung auf den Blog „The T-MO Report“ berichtet, wurde die Vorgehensweise am vergangenen Freitag in einer E-Mail des Personalchefs an alle Mitarbeiter angekündigt. „Mitarbeiter, die bis zum 21. Februar noch keine Maßnahmen ergriffen haben, um ihre erste (Impf-)Dosis zu erhalten und einen Nachweis hochzuladen, werden in unbezahlten Urlaub versetzt“, heißt es darin. Von Mitarbeitern, die bis zum 2. April nicht vollständig geimpft seien, werde sich T-Mobile „trennen“.