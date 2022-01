Rapperin Cardi B gewinnt Klage gegen YouTuberin

„Seelisches Leid“ zugefügt

Cardi B, bürgerlich Belcalis Marlenis Almanzar, hatte daraufhin bereits im März 2019 wegen „bösartiger Behauptungen“ Klage gegen die YouTuberin eingereicht. Die 29-Jährige warf Tasha K vor, ihre Karriere durch falsche Behauptungen „zerstören“ zu wollen. Sie habe Selbstmordgedanken gehabt, sich erniedrigt und ausgelaugt gefühlt, so Cardi B gegenüber dem „Billboard“-Magazin. In der Klage sprach Cardi B von „seelischem Leid“, das ihr zugefügt worden sei. Sie habe „schwere Demütigungen“ und „psychische Qualen“ erlitten. „Nur ein böser Mensch kann so einen Scheiß machen“, so die New Yorkerin.