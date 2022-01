V6 mit 510 PS: Ist das der coolste Bertone ever?

Historische Ferrari auf Hochglanz, patinierte Porsche, ein paar mondäne Maserati, lässige Lamborghini, adelige Sportwagen aus dem Hause Aston Martin und dazwischen eine chromglänzende Corvette - da wartet ein schöner Stall auf neue Reitersleute. Doch bald soll in seinem Showroom nahe des Flughafens erstmals auch ein Neuwagen stehen, der sein eigenes Logo trägt. Denn Steinkühler geht unter die Autohersteller und will Petrolheads künftig mit dem Emilia GT locken, der in 22 Exemplaren zu Preisen zwischen 400.000 und 500.000 Euro noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. In Österreich käme dann noch die NoVA dazu.