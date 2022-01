Darmkrebs kennt keine Pandemie!

Dabei stellt Darmkrebs die einzige Tumorerkrankung dar, die man durch eine Vorsorgeuntersuchung verhindern kann - nämlich indem man eben anfangs noch harmlose Vorstufen, Polypen, entfernt. Bei fast einem Viertel der untersuchten Personen wurden diese in den vergangenen Jahren entdeckt und gleich „weggezwickt“. „Dennoch nehmen in Österreich auch jenseits von Corona durchschnittlich nur 16 Prozent der über 50-Jährigen an der jährlichen kostenlosen Koloskopie teil“, so Chirurg und Darmspezialist Dr. Friedrich A. Weiser vom Magen-Darmvorsorgezentrum „Medico Chirurgicum“ in Wien. „Die Untersuchung ist durch die Sedierung aber schmerzfrei. Leider wird dieser Dämmerschlaf nur in Wien komplett von der ÖGK übernommen.“