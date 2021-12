Das macht Autos teuer: Chips bis 2023 Mangelware

Ohne Computerchips läuft buchstäblich nichts: Die kleinen elektronischen Helfer sind unverzichtbar für moderne Automobile und haben sich in den vergangenen Monaten zu einer Mangelware entwickelt, was sich in längeren Lieferfristen auswirkt, und - das ist die nun wirklich schlechte Nachricht - dieser Zustand wird sich in den kommenden Jahren nicht ändern. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger übersteigt die Chip-Nachfrage das Angebot deutlich.