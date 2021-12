Trotz Covid-Regeln wird Christkindlmarkt gestürmt

Am Sonntag, am ersten Öffnungstag, bildeten sich an den Eingängen lange Schlangen: Während man wartete, um 2G und Ausweis (!) kontrollieren zu lassen, konnte man sich über den QR-Code registrieren. Regeln gibt es gleich mehrere: FFP2-Maskenpflicht, zwei Meter Abstand, in Ellebogen oder Taschentuch niesen und striktes Händeschüttelverbot! Zu trinken gibt es (noch) nichts, die Gastro-Standln öffnen ja erst am Freitag.