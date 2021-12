Welche Kärntner Christkindlmärkte doch noch öffnen

Adventstadt Velden

Mit einer täglichen Geschichte aus der Adventstadt Velden hat Engerl Fabian einen unterhaltsamen Adventkalender für die Wartezeit im Lockdown erschaffen. Am Wochenende vom 17. bis 19. Dezember aber ist der Markt geöffnet (Freitag von 15 bis 20, Sa und So 11 bis 20 Uhr). Natürlich etwas anders als gewöhnlich: 2G-Nachweise werden kontrolliert, die dann ohnehin geöffneten Lokale und die Crew der Santa Lucia sorgen für Verpflegung, an Marktstandln kann nicht ausgeschenkt werden. „So können die Gäste drei weihnachtliche Tage genießen und die Standler, teils sind es Hobbykünstler, verkaufen, was sie produziert haben“, so Veldens Tourismuschef Bernhard Pichler-Koban. „Vielleicht verlängern wir den Markt bis Dreikönig.“