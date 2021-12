Wer das Land aufsperren will - und wer nicht

„Wir haben das versprochen“, verwies Günther Platter in der ORF-„Pressestunde“ auf die Beschlüsse der Landeshauptleutekonferenz. Dort hätten Landeshauptleute und Regierung unterschrieben, dass am 12. Dezember der Lockdown für Geimpfte endet. Wenn man jetzt nur den Handel öffne, werde die Bevölkerung nicht mehr mitmachen. „Wenn wir so weitertun, haben wir auch die Geimpften auf der Straße, weil sie sich auf die Regierung nicht verlassen können. Ich will, dass eingehalten wird, was vereinbart wurde“, so Platter.