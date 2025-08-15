McDonald: Das belastet die Finanzen der ÖGK

Derzeit geht man beim Dachverband bei allen drei gesetzlichen Krankenversicherungsträgern 2026 von einem Minus von rund 350 Millionen Euro aus. In die Vorschau können allerdings nur Dinge aufgenommen werden, bei denen es ein beschlossenes Gesetz oder zumindest ein Verhandlungsergebnis gibt. In der ÖGK fehlt zum Beispiel noch die Einigung mit den Ärztinnen und Ärzten auf geringere Einkommenssteigerungen.