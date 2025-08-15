Beim Wandern verirrt
Debatte um deutschsprachige Schilder in Südtirol
In den Südtiroler Bergen sind Wegweiser immer häufiger ausschließlich auf Deutsch beschriftet. Die Folge: Italienischsprachige Touristinnen und Touristen verlaufen sich, etwa auf dem Weg zum Monte Luco beziehungsweise zur Laugenspitze.
Weitere Problemzonen seien das Pustertal oder Ritten, wo es trotz vieler italienischer Besucherinnen und Besucher keine zweisprachige Beschilderung gebe, sagte der Präsident des italienischen Alpenvereins CAI Alto Adige, Carlo Zanella. Er kämpfe seit Jahren für eine „faire, aber vernünftige Ortsnamensgebung“. Nicht jeder abgelegene Ort müsse vollständig übersetzt werden, in den Bergen müssten aber zweisprachige Schilder zu touristischen Zwecken angegeben werden.
Bereits im Juni regte der Alpenverein Südtirol (AVS) an, Schutzhütten künftig nach Standort oder Hausberg zu benennen. Namen wie „Kasseler Hütte“ oder „Regensburger Hütte“ hätten keinen Bezug zur Region. Die Bezeichnung solle nachvollziehbar und zweisprachig sein. Es gehe nicht darum, deutsche Namen zu verdrängen.
Südtirol gehört seit 1919 zu Italien und war vorher Teil der Habsburgermonarchie. Die Region hat mit Deutsch, Italienisch und Ladinisch drei Amtssprachen. Laut Autonomiestatut sind zweisprachige Ortsbezeichnungen Pflicht, in ladinischen Gebieten dreisprachige. Laut Zanella wird das in 80 Prozent der Fälle eingehalten. „Wir sollten keine Schilder aufstellen, wenn wir meinen, sie seien nur für Deutsche.“
