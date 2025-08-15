Debatte um deutschsprachige Schilder in Südtirol

Südtirol gehört seit 1919 zu Italien und war vorher Teil der Habsburgermonarchie. Die Region hat mit Deutsch, Italienisch und Ladinisch drei Amtssprachen. Laut Autonomiestatut sind zweisprachige Ortsbezeichnungen Pflicht, in ladinischen Gebieten dreisprachige. Laut Zanella wird das in 80 Prozent der Fälle eingehalten. „Wir sollten keine Schilder aufstellen, wenn wir meinen, sie seien nur für Deutsche.“