Mit Pumps im Bikini
13-Jährige empört Zuseher bei Miss-Italia-Vorwahl
Ein Video aus der italienischen Region Kampanien zeigt, wie ein 13-jähriges Mädchen im Bikini und auf hohen Absätzen bei einem Vorentscheid des Schönheitswettbewerbs „Miss Italia“ auf dem Laufsteg mit ihrem Publikum flirtet. Das hat nun Konsequenzen – für den Veranstalter und den Wettbewerb.
Patrizia Mirigliani, Patronin des Schönheitswettbewerbs, sprach von einem „moralisch absolut inakzeptablen Vorfall“ und “unglaublichen Fehler“ – und hob das Mindestalter für eine Teilnahme auf 18 Jahre an.
Hier sehen Sie die 13-Jährige auf der Bühne:
„Sie ist 13 Jahre alt – ein Kind“, zeigt sich auch eine X-Userin entgeistert (siehe Beitrag unten). Sie sollte kein Instagram-Profil haben und nicht „sexy“ bzw. als „angehendes Model“ vor Tausenden Followern posieren, so die Frau.
Noemi M. profitiert jedenfalls von der Aufregung. Die Zahl ihrer Follower wächst stetig, fast 50.000 haben ihr Instagram-Profil bereits abonniert. Seit Mittwoch postet sie Ausschnitte aus Zeitungsberichten über den Eklat.
Der Wettbewerb soll trotz Debatten bestehen bleiben. Denn die Altersgrenze ist eigentlich klar geregelt: Teilnehmerinnen müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Die „Mascotte“‑Kategorie ist für 17‑Jährige gedacht, die im Folgejahr volljährig werden und dann beim Hauptwettbewerb antreten können.
Der Vertrag mit dem verantwortlichen Regionalveranstalter wurde übrigens stante pede gekündigt.
