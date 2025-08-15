Wie lange dauert eine Eiswagen-Genehmigung?

McDonald: Das belastet die Finanzen der ÖGK
Höhere Beiträge?
Österreichs Unternehmer haben eine lange Wunschliste an die Regierung. Sacher-Chef Matthias Winkler hat sie im dritten Teil der „Krone“-Serie „Das andere Sommergespräch“ an Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer herangetragen. Man tauschte aber nicht nur Argumente aus, sondern auch Torten.
Matthias Winkler: Wir haben im Budget keine Spielräume mehr, um auf aktuelle Rahmenbedingungen zu reagieren, geschweige denn zu gestalten. 25 Prozent unserer Staatsausgaben laufen in das Pensionssystem. In Unternehmerkreis versteht niemand, warum keine Pensionsreformen gemacht werden. Können Sie mir das erklären?
