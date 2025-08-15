Wie lange dauert eine Eiswagen-Genehmigung?

Matthias Winkler: Wir haben im Budget keine Spielräume mehr, um auf aktuelle Rahmenbedingungen zu reagieren, geschweige denn zu gestalten. 25 Prozent unserer Staatsausgaben laufen in das Pensionssystem. In Unternehmerkreis versteht niemand, warum keine Pensionsreformen gemacht werden. Können Sie mir das erklären?