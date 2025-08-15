Feuer zerstörte E-Bikes in Geräteschuppen

Zu einem Einsatz der Florianijünger kam es am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Thüringerberg. Dort stand ein Geräteschuppen in einem Garten in Brand. Die Flammen verursachten erheblichen Sachschaden.
Feueralarm in Thüringerberg! Am Donnerstag wurden die Florianijünger gegen 13.13 Uhr über ein in Vollbrand stehendes Gartenhaus informiert. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand ein Geräteschuppen aus Metall in Flammen. Die Brandursache ist noch nicht klar. Fix ist dagegen, dass das Feuer zwei im Schuppen abgestellte E-Bikes sowie einen Rasenmäher zerstörte.
Der Schuppen wurde durch den Brand erheblich beschädigt, eine angrenzende Hausfassade musste von der Feuerwehr gekühlt werden, da diese durch den Brand bereits angeschwärzt war. Zudem wurden durch die entstandene Hitze bei einem weiteren Nachbarhaus in unmittelbarer Nähe zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Florianis brachten den Brand schließlich rasch unter Kontrolle.
