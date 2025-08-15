Feuer zerstörte E-Bikes in Geräteschuppen

Feueralarm in Thüringerberg! Am Donnerstag wurden die Florianijünger gegen 13.13 Uhr über ein in Vollbrand stehendes Gartenhaus informiert. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand ein Geräteschuppen aus Metall in Flammen. Die Brandursache ist noch nicht klar. Fix ist dagegen, dass das Feuer zwei im Schuppen abgestellte E-Bikes sowie einen Rasenmäher zerstörte.