Wirt warf offenbar israelische Familie raus

Sie wollten nur eine Pizza essen, doch der Besitzer soll eine israelische Familie aus seinem Restaurant in Seekirchen am Wallersee (Salzburg) hinausgeworfen haben. Der Grund: Israels Vorgehen im Gaza-Streifen.
„Ihr hungert die Menschen in Gaza aus!“ – Das soll sich eine israelische Familie in einer Pizzeria in Seekirchen am Wallersee vom Wirt anhören haben müssen. Er habe die Familie, die Kinder dabei hatte, aus seinem Lokal geworfen, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, am Freitag in einer Aussendung informierte.
Das Verhalten des Wirtes wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde „mit großer Entschiedenheit“ verurteilt. Seitens der Polizei ist der Vorfall nicht bekannt.
Vom Wirt gibt es noch keine Stellungnahme. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen, erklärte gegenüber der APA, dass Anzeigen in diese Richtung ziemlich zahnlos seien. Die israelische Familie habe dem Wirt noch versucht zu erklären, dass sie einfache Touristen seien, der Mann habe offenbar davon nichts höhren wollen.
Edtstadler empört sich
Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ist von diesem Vorfall bereits informiert worden. Sie hat unmittelbar Kontakt mit dem Bürgermeister von Seekirchen, dem israelischen Botschafter in Österreich und der jüdischen Gemeinde in Österreich aufgenommen und verurteilt das Verhalten scharf.
