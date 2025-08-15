Wirt warf offenbar israelische Familie raus

„Ihr hungert die Menschen in Gaza aus!“ – Das soll sich eine israelische Familie in einer Pizzeria in Seekirchen am Wallersee vom Wirt anhören haben müssen. Er habe die Familie, die Kinder dabei hatte, aus seinem Lokal geworfen, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, am Freitag in einer Aussendung informierte.