Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“

„Hohe kriminelle Energie“

Zum Abschluss der Haftverhandlung klagt Benko der Richterin zum wiederholten Male sein Leid in der Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt: Er habe „einfach nicht die Möglichkeit“, sich „mit den Anwälten von Montag bis Sonntag ohne zeitliche Einschränkung und Zugang zu meinen ganzen historischen Unterlagen und E-Mails richtig auseinanderzusetzen, denn das wäre die einzig faire Möglichkeit, mich entsprechend äußern zu können.“ Kurz: „Ich weiß nicht, was ich Ihnen noch vorbringen kann und wie ich Sie überzeugen kann, dass eine U-Haft nach sechseinhalb Monaten nicht mehr notwendig ist (…)“