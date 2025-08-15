Vorteilswelt
Spanier berichten:

Barcelona startet ohne Lewandowski in neue Saison

Fußball International
15.08.2025 13:20
Robert Lewandowski fehlt den Katalanen verletzt.
Robert Lewandowski fehlt den Katalanen verletzt.(Bild: AFP/ETHAN MILLER)

Der FC Barcelona muss im ersten Ligaspiel offenbar auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der 36-jährige Pole habe seine Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel noch nicht überwunden, schrieb die Sportzeitung Mundo Deportivo aus Barcelona.

0 Kommentare

Spaniens Meister startet am Samstagabend mit der Partie bei RCD Mallorca in die neue Saison. Weiterhin fraglich sei der Einsatz von Marcus Rashford, Barca arbeite aber an der Registrierung des von ManUnited ausgeliehenen Stürmers.

Porträt von krone Sport
krone Sport
