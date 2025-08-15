Auto gegen Böschung geschleudert: Vier Verletzte

Die Feuerwehren errichteten einen Brandschutz, klemmten die Autobatterie ab und banden auslaufende Betriebsstoffe. Zudem musste der Landeplatz für den Rettungshubschrauber gesichert werden. Auch die Rettungsmannschaft wurde von den Floriani unterstützt – sie schirmten die Schwerverletzte und den Notarzt vor der Sonne ab.