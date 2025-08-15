Vorteilswelt
Auf der Tauernautobahn

Auto gegen Böschung geschleudert: Vier Verletzte

Salzburg
15.08.2025 15:11
Beim Unfall wurde eine Autoinsassin schwer verletzt.
Beim Unfall wurde eine Autoinsassin schwer verletzt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen)

Gleich mehrere Verletzte forderte ein Autounfall auf der Tauernautobahn (A10) in Pfarrwerfen (Salzburg) am Freitagvormittag kurz vor zehn Uhr. Ein Pkw-Lenker war bei Autobahntempo von der Fahrbahn abgekommen, rechts mit der Leitschiene kollidiert und links gegen die Böschung geschleudert worden.

0 Kommentare

Alle vier Insassen des Unfallautos wurden bei dem Vorfall kurz vor zehn Uhr am Vormittag verletzt – eine Person so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen wurde. 

Gleich nach dem Unfall stoppte eine Krankenschwester, die dahinter unterwegs war. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Durch die schnelle Reaktion und genaue Ortsangaben waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort. 

Die Feuerwehren errichteten einen Brandschutz, klemmten die Autobatterie ab und banden auslaufende Betriebsstoffe. Zudem musste der Landeplatz für den Rettungshubschrauber gesichert werden. Auch die Rettungsmannschaft wurde von den Floriani unterstützt – sie schirmten die Schwerverletzte und den Notarzt vor der Sonne ab.

Neben Notarzt, Rotem Kreuz mit drei Rettungsfahrzeugen und einem Hubschrauber waren auch die Polizei, die Asfinag, ein Abschleppunternehmen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Pfarrwerfen und Werfen mit 39 Mann im Einsatz.

Salzburg

