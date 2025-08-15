Prinzessin Anne bekommt mit 75 zwei geheime Kinder

In einer offiziellen Festschrift, die auf der Royal-Website veröffentlicht wurde, behauptete der Palast doch tatsächlich, Prinzessin Anne hätte zwei Stiefkinder aus ihrer zweiten Ehe mit Sir Timothy Laurence! Unter der Überschrift „75 Fakten über die Princess Royal“ wurde verkündet: „Ihre Königliche Hoheit hat auch zwei Stiefkinder aus ihrer zweiten Ehe mit Sir Timothy Laurence, Tom und Amy Laurence.“