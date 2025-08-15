Prinzessin Anne bekommt mit 75 zwei geheime Kinder

Was ist nur im Buckingham-Palast los? Ausgerechnet zum 75. Geburtstag von Prinzessin Anne gab es eine peinliche Panne, die das britische Königshaus in Erklärungsnot bringt!
In einer offiziellen Festschrift, die auf der Royal-Website veröffentlicht wurde, behauptete der Palast doch tatsächlich, Prinzessin Anne hätte zwei Stiefkinder aus ihrer zweiten Ehe mit Sir Timothy Laurence! Unter der Überschrift „75 Fakten über die Princess Royal“ wurde verkündet: „Ihre Königliche Hoheit hat auch zwei Stiefkinder aus ihrer zweiten Ehe mit Sir Timothy Laurence, Tom und Amy Laurence.“
Doch die Wahrheit ist: Sir Timothy Laurence, 70, hat weder jemals zuvor geheiratet, noch hat er Kinder!
Die Verwirrung war perfekt und die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Royal-Insider sind sich sicher: Die sonst so gefasste Prinzessin Anne wird über diese Story sicher herzhaft lachen – wer bekommt schon mit 75 noch einmal ungeplant zwei Kinder dazu?
Kurz nach der Veröffentlichung wurde der peinliche Fehler bemerkt und der Artikel umgehend von der Website entfernt. Ein royaler Fauxpas, der so schnell nicht vergessen wird!
