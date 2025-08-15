„Kannibale von Rotenburg“ will raus aus dem Knast

Anwalt: Meiwes nicht gefährlich

In einem Interview der HNA (Freitagausgabe) erklärte Meiwes‘ neuer Anwalt Frank Füglein, er halte seinen Mandanten nicht für gefährlich. „Wenn er mein Nachbar wäre, hätte ich kein Problem damit“, sagte der Jurist. Meiwes sei ein intelligenter Mensch, der wisse, was in der Welt geschehe. „Er ist höflich und ein äußerst angenehmer Gesprächspartner.“ Der Anwalt kritisierte, die JVA Kassel habe in den vergangenen Jahren nichts unternommen, um Meiwes auf die Freiheit vorzubereiten. Dagegen gehe er nun juristisch vor.