Sozialvereine proben Aufstand gegen Kürzungspläne

„Kosten verlagern sich in andere Bereiche“

Einsparungen werden die Kürzungen keine bringen, waren sich die Expertinnen und Experten am Podium einig: „Die Kosten verlagern sich in andere Bereiche, die Folgekosten werden steigen. Menschen lassen sich nicht wegkürzen. Die Menschen und ihre Probleme bleiben.“ Sollten die Pläne umgesetzt werden, müssten die Angebote massiv eingeschränkt werden, die Wartelisten würden noch länger.