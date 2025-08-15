Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Folgekosten steigen“

Sozialvereine proben Aufstand gegen Kürzungspläne

Tirol
15.08.2025 09:19
„Kürzungen treffen ausgerechnet jene, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind“, wurde ...
„Kürzungen treffen ausgerechnet jene, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind“, wurde betont.(Bild: Birbaumer Christof)

„Minus 15 Prozent“ bei den Ermessensausgaben treiben Sozialvereine in Tirol auf die Barrikaden. Die Folgen der geplanten Kürzungen wären dramatisch, wird betont. „Menschen lassen sich nicht wegkürzen. Die Menschen und ihre Probleme bleiben.“

0 Kommentare

Rund 950 Millionen Euro umfasste das Landesbudget für den Bereich Soziales im Jahr 2023. Ein Jahr später war die Milliarden-Euro-Grenze überschritten (1,019 Millionen Euro), im Budget 2025 sind es 1,035 Milliarden Euro – ein Plus von neun Prozent in Summe.

Knapp die Hälfte davon entfällt auf die Kinder- und Jugendhilfe (rund 100 Millionen), Behindertenhilfe (270 Millionen Euro) und Mindestsicherung (rund 70 Millionen), der Rest auf den Bereich Pflege.

Doppelbudget mit Sparstift
Nun will Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ein Doppelbudget für die kommenden Jahre schnüren und dabei ausgeglichen bilanzieren. Zuletzt ist der Schuldenstand des Landes von 1,1 auf über 1,3 Milliarden Euro geklettert.

Sparen ist also angesagt. Angedacht sind 15 Prozent Kürzung bei den Ermessensausgaben. Diese umfassen im Gegensatz zu den gesetzlichen Pflichtausgaben den weitaus kleineren Bereich, konkret sind es laut Angaben aus dem Büro von Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) rund 30 Millionen Euro. Das Einsparungsziel beträgt also rund 4,5 Millionen Euro.

Zeigten Konsequenzen auf: Kristin Vavtar, Thomas Wegmayr, Gabi Plattner, Karin Drescher, Peter ...
Zeigten Konsequenzen auf: Kristin Vavtar, Thomas Wegmayr, Gabi Plattner, Karin Drescher, Peter Greil und Michael Kerber (im Bild von links).(Bild: Birbaumer Christof)

Breite Front gegen Sparpläne
Gegen diese Pläne hat sich bereits eine breite Front gebildet: Im Landtag in Form der vereinten Opposition, in der Gesellschaft in Form eines Schulterschlusses von mehr als 400 Einrichtungen, Institutionen und Dachverbänden, die die Bereiche Soziales, Arbeit, Gesundheit, Bildung, Religion etc. abdecken, Tausende Mitarbeiter beschäftigten und Zehntausende Klienten betreuen.

„Der angeordnete ,Sparkurs’ von LH Anton Mattle trifft genau jene, die ohnehin nicht viel haben und auf Unterstützung angewiesen sind: Arme und armutsgefährdete Familien, Menschen in existenziellen Notlagen, Kranke, alte Menschen, Geflüchtete, Frauen mit Gewalterfahrungen, Menschen mit Behinderung, Wohnungslose, Kinder, Jugendliche und viele mehr“, schlugen Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot, Integrationsforum, Argesodit, Schuldnerberatung, sozialpolitischer Arbeitskreis und Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam Alarm.

Zitat Icon

Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam tragfähige Lösungen finden werden, um Stabilität und Verlässlichkeit auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu gewährleisten.

Sozial-LR Eva Pawlata (SPÖ)

Bild: Birbaumer Christof

„Kosten verlagern sich in andere Bereiche“
Einsparungen werden die Kürzungen keine bringen, waren sich die Expertinnen und Experten am Podium einig: „Die Kosten verlagern sich in andere Bereiche, die Folgekosten werden steigen. Menschen lassen sich nicht wegkürzen. Die Menschen und ihre Probleme bleiben.“ Sollten die Pläne umgesetzt werden, müssten die Angebote massiv eingeschränkt werden, die Wartelisten würden noch länger.

Lesen Sie auch:
Birgit Obermüller (Neos), Haselwanter-Schneider (Fritz), Alexander Gamper (FPÖ) und Zeliha ...
Opposition alarmiert
Kürzungen im Sozialbereich: „System vor Kollaps!“
04.07.2025
Um Hälfte weniger Geld
Regierung muss massiv im Sozialbudget einsparen
11.06.2025

Unterstützung kam vom ÖGB Tirol: „Teilhabe und Menschenrechte sind keine Verhandlungsmasse“, sagte ÖGB-Chefin Sonja Föger-Kalchschmid. „Stoppt den Sozialkahlschlag“, appellierten die Grünen: Gespart werden solle besser bei der Lebensraum-Holding. Die zuständige LR Eva Pawlata verwies auf Verhandlungen im September.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
142.030 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
115.219 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
109.923 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
1799 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1727 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1540 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf