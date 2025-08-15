Burnout-Falle: Darum tappte Robert Kratky hinein

Das Aus nach 34 Jahren bei Ö3 aufgrund gesundheitlicher Probleme hat sich Robert Kratky nicht einfach gemacht. Die morgendliche Stimme Österreichs hat gute Gründe. Wenn Körper und Geist nicht mehr wollen, können selbst horrende Gagen den Rückzug nicht verhindern. Krone+ hat sich angesehen, wie es so weit kommen konnte. Plus: Hier finden Sie Hilfe.
Robert Kratky polarisiert. Seine Stimme, seine Meinung, sein Auftreten – das Ö3-Urgestein ließ regelmäßig die Wogen hochgehen. Mehr als 20 Jahre lang sorgte der gebürtige Salzburger im Ö3-Wecker für Aufregung, Ärger, Stimmung und ganz viele Lacher bei den Zusehern. Das Lachen verging dem Wahl-Niederösterreicher aber vor allem abseits der Mikrofone immer öfter. Wie er selbst berichtete, erlebte er vor einigen Jahren eine Depression mit, die ihn stundenlang weinend am Küchenboden festhielt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.