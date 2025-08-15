Burnout-Falle: Darum tappte Robert Kratky hinein

Robert Kratky polarisiert. Seine Stimme, seine Meinung, sein Auftreten – das Ö3-Urgestein ließ regelmäßig die Wogen hochgehen. Mehr als 20 Jahre lang sorgte der gebürtige Salzburger im Ö3-Wecker für Aufregung, Ärger, Stimmung und ganz viele Lacher bei den Zusehern. Das Lachen verging dem Wahl-Niederösterreicher aber vor allem abseits der Mikrofone immer öfter. Wie er selbst berichtete, erlebte er vor einigen Jahren eine Depression mit, die ihn stundenlang weinend am Küchenboden festhielt.