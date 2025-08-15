Vorteilswelt
So finden Sie Hilfe

Burnout-Falle: Darum tappte Robert Kratky hinein

Gesund
15.08.2025 15:55
Robert Kratky versteckt seine psychischen Probleme nicht, redet offen darüber. Auch, um anderen ...
Robert Kratky versteckt seine psychischen Probleme nicht, redet offen darüber. Auch, um anderen Personen zu helfen.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tischler/picturedesk.com, stock.adobe.com)

Das Aus nach 34 Jahren bei Ö3 aufgrund gesundheitlicher Probleme hat sich Robert Kratky nicht einfach gemacht. Die morgendliche Stimme Österreichs hat gute Gründe. Wenn Körper und Geist nicht mehr wollen, können selbst horrende Gagen den Rückzug nicht verhindern. Krone+ hat sich angesehen, wie es so weit kommen konnte. Plus: Hier finden Sie Hilfe.

Robert Kratky polarisiert. Seine Stimme, seine Meinung, sein Auftreten – das Ö3-Urgestein ließ regelmäßig die Wogen hochgehen. Mehr als 20 Jahre lang sorgte der gebürtige Salzburger im Ö3-Wecker für Aufregung, Ärger, Stimmung und ganz viele Lacher bei den Zusehern. Das Lachen verging dem Wahl-Niederösterreicher aber vor allem abseits der Mikrofone immer öfter. Wie er selbst berichtete, erlebte er vor einigen Jahren eine Depression mit, die ihn stundenlang weinend am Küchenboden festhielt. 

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
