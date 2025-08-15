In diesen Bundesländern sind Unwetter im Anmarsch

Unwetter im Westen am Samstag

Am Samstag ist im Westen Österreichs bereits in den Morgenstunden mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Tagsüber breiten sich die Gewitter auf weite Teile des Landes aus. Örtlich sind wieder Starkregen und Hagel zu erwarten. Nur im äußersten Süden und Osten Österreichs bleibt es voraussichtlich gewitterfrei, zum Beispiel an der slowenischen Grenze sowie vom Seewinkel bis zum Marchfeld.