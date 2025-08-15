Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kräftige Gewitter

In diesen Bundesländern sind Unwetter im Anmarsch

Österreich
15.08.2025 13:50
Am Freitagabend sind in mindestens vier Bundesländern Gewitter zu erwarten (Symbolbild).
Am Freitagabend sind in mindestens vier Bundesländern Gewitter zu erwarten (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Freitagabend sind im westlichen und zentralen Bergland kräftige Gewitter zu erwarten. Die Meteorologinnen und Meteorologen der Unwetterwarnzentrale (UWZ) prognostizieren Starkregen und Hagel. Erste Gewitter mit Starkregen gingen bereits am Donnerstag entlang des Alpenhauptkamms nieder.

0 Kommentare

Wie berichtet, hat ein lokales Unwetter am Donnerstagabend in Rennweg (Kärnten) eine Mure ausgelöst. Dabei wurden vier Häuser beschädigt. Zudem trat ein Bach über Ufer. Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) schrieb auf der Plattform X von „isolierten, kräftigen Gewittern mit Starkregen“.

Am Freitagabend steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter landesweit. Am frühen Nachmittag gab es Vorwarnungen für Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten. Grünes Licht gab es zunächst noch für die Steiermark, Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie das Burgenland.

Hier sehen Sie die Vorschau der UWZ:

Schuld ist ein Skandinavientief, das tagsüber Deutschland durchquert und am Abend die Alpen sowie Österreich erreicht. Die Meteorologinnen und Meteorologen prognostizieren zunächst Gewitter in Vorarlberg und Tirol. Örtlich sind Starkregen und kleiner Hagel möglich. Im Osten erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt, bis zu 37 Grad Celsius sind am Freitag möglich.

Unwetter im Westen am Samstag
Am Samstag ist im Westen Österreichs bereits in den Morgenstunden mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Tagsüber breiten sich die Gewitter auf weite Teile des Landes aus. Örtlich sind wieder Starkregen und Hagel zu erwarten. Nur im äußersten Süden und Osten Österreichs bleibt es voraussichtlich gewitterfrei, zum Beispiel an der slowenischen Grenze sowie vom Seewinkel bis zum Marchfeld.

Lesen Sie auch:
Ganz Österreich schwitzt bei 35 Grad – am Abend ziehe erste Gewitterwolken auf und bringen ...
Sturmböen und Hagel
Österreich stöhnt bei 35 Grad, Unwetter ziehen auf
14.08.2025
Feuerwehr rückte aus
Unwetteralarm: Vier Häuser durch Mure beschädigt
14.08.2025

Am Sonntag ist dann der Süden Österreichs betroffen, die Gewitter ziehen nach Kärnten und in die Steiermark. Nördlich der Alpen ist es laut UWZ unbeständig mit gewitterigen Schauern, allerdings ist hier eine Besserung im Vergleich zu den Vortagen zu erwarten. Meist trocken bleibt es wohl im Nordosten des Landes.

Zu Beginn der Woche sorgt das Hoch Kyra über Mitteleuropa wieder für hohe Temperaturen und viel Sonnenschein. Das Badewetter hält jedoch nicht lange an, denn schon ab Mitte der Woche sind wieder Gewitter möglich.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BerglandRennwegKärntenVorarlbergTirolSalzburgSteiermarkWienOberösterreichBurgenlandDeutschlandAlpen
GewitterUnwetterHagel
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
145.405 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
119.054 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
110.973 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2262 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1737 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1329 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Österreich
Achtung, Autofahrer
Frequency und MotoGP sorgen für lange Staus
Vorwürfe wegen Gaza
Wirt warf offenbar israelische Familie raus
Auch Haus beschädigt
Feuer zerstörte E-Bikes in Geräteschuppen
Ferien-Abenteuer
Das Bad, wo es „Cobra-Training“ für Kinder gibt
Kräftige Gewitter
In diesen Bundesländern sind Unwetter im Anmarsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf