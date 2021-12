Platter: „Am 12. Dezember muss geöffnet werden“

Schützenhöfers vorzeitige Ankündigung „Missverständnis“

Dass mit dem Wechsel an der Bundesspitze wieder die Landeshauptleute in der ÖVP die Macht übernommen hätten, stellte Platter in Abrede. In einem föderalen System sei es „selbstverständlich“, dass die Landeshauptleute mitreden. Die Entscheidungen seien aber gemeinsam mit dem neuen Obmann Nehammer gefällt worden. Dass der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Freitag die Wahl im Bundesparteivorstand vorzeitig den Medien verkündete und damit die Pressekonferenz von Nehammer „abschoss“, sei ein Missverständnis gewesen, sagte Platter. Schützenhöfer habe nicht gewusst, dass er live auf Sendung gewesen sei. Er habe Nehammers Auftritt nicht sabotieren wollen und niemandem schaden wollen.