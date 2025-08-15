Ersatzmaut: Steirerin musste das Doppelte zahlen

Kulante Behörde: Strafe auf 150 Euro reduziert

Deshalb nahm sie Kontakt mit der Behörde auf und schilderte ihre Situation: „Ich habe die 300 Euro dann zwar bezahlt, weil ich keine Schwierigkeiten bekommen wollte, aber ich wollte wissen, warum ich mehr bezahlen muss.“ Nach regem Schriftverkehr mit der Bezirkshauptmannschaft zeigte sich diese schließlich kulant und wollte die Strafe auf 150 Euro heruntersetzen. Das Problem: 300 Euro waren bereits bezahlt, die Rückerstattung von 150 Euro fand bis heute nicht statt.