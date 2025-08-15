ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren

„Habe großen Respekt vor Robert Kratky“

Unbestritten ist, dass der gebürtige Salzburger der Star und das Aushängeschild des ORF war. Gegenüber der „Krone“ hatte deshalb General Roland Weißmann auch allgemein die Spitzen-Verdienste als „nicht abgehoben“ und „marktkonform“ verteidigt. Kratkys Entscheidung, auf ärztliches Anraten früher als geplant Abschied von Ö3 zu nehmen, und ihm selbst messe er „großen Respekt“ bei. „Ich bedanke mich bei Robert für seinen im wahrsten Sinn unermüdlichen Einsatz in vielen tausend Sendungen und wünsche ihm, dass er sich bald erholt und für seinen weiteren beruflichen Weg das Allerbeste“, so der Generaldirektor.