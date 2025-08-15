Frequency und MotoGP sorgen für lange Staus

Verkehrsteilnehmende sollten außerdem das Ende des Frequency Festivals in St. Pölten am Freitag beachten. Viele der mehr als 18.000 Besucherinnen und Besucher reisen mit dem Auto ab. Staus werden in der Kelsengasse, Mariazeller Straße (B20) und auf der Westautobahn (A1) bei den Anschlussstellen St. Pölten Süd und Nord erwartet. Auch rund um die Parkplätze im Ostteil der Hesser-Kaserne ist laut ARBÖ mit Wartezeiten zu rechnen. Vom Hauptbahnhof St. Pölten fahren Shuttlebusse zum Festivalgelände und retour.