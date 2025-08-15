Frequency und MotoGP sorgen für lange Staus

Am verlängerten Wochenende kommt es wieder zu langen Staus auf Österreichs Straßen. Grund sind das Frequency Festival in St. Pölten, die MotoGP am Red Bull Ring in Spielberg und das Ferienende in einigen deutschen Bundesländern sowie im Süden der Niederlande.
Zudem nutzen viele Österreicherinnen und Österreicher, die derzeit nicht auf Urlaub sind, das verlängerte Wochenende für einen Ausflug aufs Land oder in die Nachbarländer. Am Wochenende, vor allem am Samstag, aber auch schon am Freitag, wird es laut ARBÖ auf folgenden „Klassikern“ stauen: der Pyhrnautobahn (A9), Tauernautobahn (A10), Karawankenautobahn (A11), Inntalautobahn (A12), Brennerautobahn (A13), Fernpassstraße (B179) und der Zillertalstraße (B169).
Verkehrsteilnehmende sollten außerdem das Ende des Frequency Festivals in St. Pölten am Freitag beachten. Viele der mehr als 18.000 Besucherinnen und Besucher reisen mit dem Auto ab. Staus werden in der Kelsengasse, Mariazeller Straße (B20) und auf der Westautobahn (A1) bei den Anschlussstellen St. Pölten Süd und Nord erwartet. Auch rund um die Parkplätze im Ostteil der Hesser-Kaserne ist laut ARBÖ mit Wartezeiten zu rechnen. Vom Hauptbahnhof St. Pölten fahren Shuttlebusse zum Festivalgelände und retour.
Wartezeiten in der Oststeiermark
Von Freitag, 15. August, bis Sonntag, 17. August findet bereits die nächste Großveranstaltung in Österreich statt – und zwar die MotoGP am Red Bull in Spielberg (Steiermark). Der ARBÖ prognostiziert besonders für Sonntag Staus, besonders auf der Murtal Schnellstraße (S36), der Gaberl Straße (B77) und der Friesacher Straße (B317). Zudem sorgen Baustellen auf der S6 zwischen Gloggnitz und Maria Schutz, Spital am Semmering und Mürzzuschlag West sowie Niklasdorf und Leoben für Verzögerungen.
Camperinnen und Campern wird empfohlen, am Freitag oder Samstag vor 9 Uhr anzureisen, und am Sonntag bis mindestens 20 Uhr zu bleiben.
