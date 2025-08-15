„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der einjährige Mischlingsrüde Tofu hat bereits viel erlebt und mehrfach das Zuhause gewechselt. Dabei ist er trotz allem ein freundlicher, sanfter und lernfreudiger Hund geblieben. Grundkommandos kennt er, jedoch muss er noch an der Leinenführigkeit und dem Alleinebleiben arbeiten. Liebevolle und geduldige Menschen, die ihm Stabilität geben, werden gesucht.

Tel.: 0732/247887.