„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die bezaubernde Katze Rosmarie wurde 2024 geboren und ist nun nach der liebevollen Aufzucht ihrer Jungen bereit, in ihr neues Leben zu starten. Sie liebt die Menschen und genießt Streicheleinheiten. Auch Hunde kennt sie bereits. Die Möglichkeit zum Freigang würde sie sehr glücklich machen.
Tel.: 0664/5415079.
Die beiden Kaninchen Bubu (2,5 Jahre, am Bild rechts) und Zwergerl (5 Jahre) haben sich im Tierheim gefunden und sind seither unzertrennlich. Sie leiden an chronischem Schnupfen, sind aber sehr lebensfroh, aktiv und neugierig. Menschen gegenüber sind sie etwas schüchtern, hier ist Geduld gefragt. Tel.: 0732/247887.
Der einjährige Mischlingsrüde Tofu hat bereits viel erlebt und mehrfach das Zuhause gewechselt. Dabei ist er trotz allem ein freundlicher, sanfter und lernfreudiger Hund geblieben. Grundkommandos kennt er, jedoch muss er noch an der Leinenführigkeit und dem Alleinebleiben arbeiten. Liebevolle und geduldige Menschen, die ihm Stabilität geben, werden gesucht.
Tel.: 0732/247887.
Der vierjährige Spitzmischling Blacky ist in stressigen Situationen rasch überfordert. Es werden hundeerfahrene Besitzer gesucht, die ihm Beständigkeit und Sicherheit schenken. Der liebenswerte Rüde kennt bereits das Alleinebleiben und auch Katzen sind kein Problem für ihn. Kontakt zu anderen Hunden hatte er bisher wenig. Tel.: 0732/247887.
Die beiden Kornnattern Pesto (männlich) und Nudel (weiblich, am Bild) sind vier Jahre alt und werden wegen eines Umzugs abgegeben. Die Tiere können gerne einzeln genommen werden. Kornnattern benötigen ein gut eingerichtetes Terrarium mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten. Sie sind zwar etwas scheu, aber auch ziemlich neugierig. Tel.: 0732/247887.
Luca (5,5 Jahre, am Bild) und Smika (weibl., 5 Jahre) sind ein eingespieltes Team, das unbedingt zusammen umziehen möchte. Beide sind freundlich, zutraulich und lieben Aufmerksamkeit. Luca benötigt aufgrund von Harnkristallen Spezialfutter, was aber im Alltag gut integrierbar ist. Ein Platz, wo ihnen sicherer Freigang geboten wird, wäre perfekt. Tel.: 0732/247887.
