Schweizer Lehmann wird FIS-CEO – ÖSV verwundert

Lehmann will „Brückenbauer“ sein

Lehmann war 19 Jahre bei den Eidgenossen im Präsidium und prägte die zuletzt erfolgreiche Ära rund um Weltcup-Dominator Marco Odermatt. Er besitzt insbesondere im Alpin-Bereich ein hohes Standing und will einer Aussendung zufolge „ein Brückenbauer“ sein. „Nachdem sich die Zusammenarbeit mit dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt hat, wollen wir die FIS nun mit vereinten Kräften in die Zukunft führen – zusammen mit dem Generalsekretär Michel Vion, dem gesamten FIS-Team und den Mitgliedsverbänden“, sagte Lehmann.